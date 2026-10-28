Волонтеры бьют тревогу: россияне массово собирают черных кошек для ритуалов

Некоторые приюты и волонтеры временно приостанавливают пристройство черных кошек в конце октября. Зоозащитники опасаются, что под видом желающих завести питомца за животными могут приходить люди, планирующие использовать их для оккультных обрядов, сообщает SHOT .

В отдельных приютах ограничения вводят за одну-две недели до 31 октября. Отдавать кошек новым хозяевам начинают снова уже после Хэллоуина и Велесовой ночи. Подмосковные волонтеры объясняют такие меры опасениями за безопасность животных: проверить истинные намерения каждого потенциального владельца удается не всегда.

На оккультных сайтах по-прежнему публикуются описания ритуалов, в которых фигурируют черные кошки. В некоторых текстах упоминаются жертвоприношения, попытки навести «порчу» и так называемые откупы. В других животным приписывают роль проводников для сверхъестественных сил.

По словам волонтеров, их также тревожат сообщения о случаях, когда после предполагаемых ритуалов останки животных находят на улицах или в безлюдных местах. При этом достоверность отдельных историй и связь возможных происшествий с конкретными обрядами требуют проверки.

Чтобы снизить риск для питомцев, некоторые зоозащитники предпочитают на время отложить передачу черных кошек новым владельцам. Ограничение носит временный характер и, по объяснению волонтеров, призвано защитить животных.

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