Участник «Героев Подмосковья» рассказал, как относится к работе в управлении

Участник программы «Герои Подмосковья» и директор управления капитального строительства Дмитровского муниципального округа Владимир Мясников высказался в беседе с РИАМО о своем дальнейшем пути в карьере.

По его словам, к работе он относится так же, как к армейской службе.

«Куда Родина поставила, там и будешь работать», — пояснил Мясников.

В настоящее время Мясников сосредоточен на нынешнем профессиональном направлении. Он намерен и дальше трудиться и развиваться именно в этой области.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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