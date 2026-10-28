«Мне от вас ничего не надо»: как понять, что пенсионерам не хватает внимания

Пожилым проще сказать, что им ничего не нужно, чем попросить провести с ними время и просто пообщаться, сообщил РИАМО кандидат педагогических наук, психолог Павел Решетов.

По его словам, пенсионеры не привыкли и не научены говорить, чего им на самом деле хочется. Пожилые очень часто остаются в глубоком одиночестве и чувствуют себя ненужными.

«Когда они говорят: „Мне ничего не нужно, я не хочу вас беспокоить“ — они не хотят показывать, как им плохо. На самом деле им нужно внимание, им нужно время, проведенное за общением — старикам его катастрофически не хватает. Они не могут сказать, чтобы с ними поговорили, просто обняли, потому что они к этому не приучены», — говорит Решетов.

Он отметил, что некоторым пожилым действительно не нужно, чтобы им приносили продукты и дарили подарки. Им необходимо простое общение и внимание, которого им очень не хватает.

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Основной смысл праздника кроется в укреплении связи между поколениями, уважении к старшим и благодарности за помощь в воспитании детей. В этот день принято навещать старших родственников, устраивать семейные чаепития, дарить небольшие подарки, цветы или отправлять душевные открытки и сообщения.

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