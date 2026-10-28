Служба по контракту — ответственный шаг и осознанный выбор каждого героя. Для них защита Родины — это дело чести. Об этом сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Екатерина Лобышева.

Депутат регулярно встречается с участниками специальной военной операции — и в ходе депутатских приемов, и на мероприятиях. Одним из знаковых событий стал прошедший в августе физкультурный инклюзивный фестиваль «Кубок мужества», приуроченный ко Дню государственного флага России.

«На спортивную арену вышли настоящие воины — участники СВО. Те, кто знает цену слову „долг“, кто не понаслышке знаком с выдержкой, дисциплиной, взаимовыручкой и истинным мужеством. Для них мужество — это не просто слово. Это ежедневный выбор, ответственность за близких и готовность встать на защиту Родины», — отметила Лобышева.

По ее словам, именно эти качества делают защитников настоящими ориентирами для всей молодежи. Участники СВО открывают свое дело, идут работать в социальные службы, становятся наставниками для подростков, создают спортивные клубы для ветеранов.

В Московской области участникам СВО и их семьям доступно более 40 региональных мер поддержки. Многие из них закреплены законодательно Мособлдумой. Наибольшей популярностью пользуются выплаты при заключении контракта, путевки в летние лагеря для детей, компенсация за ЖКУ, льготы на проезд и посещение культурных мероприятий.

«Наша цель — создать условия, в которых ветеран чувствует себя нужным, защищенным и уверенным в завтрашнем дне. Когда боец видит, что его семья обеспечена, дети получают образование и отдыхают в лучших лагерях региона, у него самого появляются силы двигаться вперед, строить карьеру и планы на мирную жизнь», — добавила Лобышева.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание. Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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