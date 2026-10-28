«Значительный прогресс»: Трамп надеется на скорую встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что США ожидают значительного прогресса по урегулированию украинского конфликта. В том числе он надеется на скорую трехстороннюю встречу на уровне лидеров.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на президентском уровне, то есть исключительно с Путиным. Другие темы он предложил оставить на обсуждение техническим группам.

По словам главы киевского режима, США давно предлагают обмен территориями. Зеленский добавил, что обсуждение вопроса принадлежности территорий возможно уже в ноябре 2026 года.

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