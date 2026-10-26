Я готов обсудить территориальный вопрос, но только с одним человеком — Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос только на президентском уровне, то есть исключительно с главой России Владимиром Путиным. Другие темы он предложил оставить на обсуждение техническим группам, сообщает «Царьград».
По словам Зеленского, США давно предлагают обмен территориями. Украинский лидер добавил, что обсуждение вопроса принадлежности территорий возможно уже в ноябре 2026.
«Американцы давно поднимают вопрос обмена территориями, они называют это land swaps. Есть и другие форматы и предложения для обсуждения… Если территориальный вопрос — то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп. Следовательно, в ноябре можно все это обсуждать», — заявил Зеленский.
По оценке главы Украины, Россия добивается полного вывода украинских войск из Донбасса, включая Славянск и Краматорск.
Как известно, Кремль требует перехода под российский контроль Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей — эти регионы закреплены в Конституции России и юридически являются неотъемлемой частью государства.
Стоит отметить, что российские власти неоднократно публично ставили под сомнение легитимность Зеленского из-за отсутствия президентских выборов во время военного положения на Украине.
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