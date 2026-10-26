Я готов обсудить территориальный вопрос, но только с одним человеком — Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос только на президентском уровне, то есть исключительно с главой России Владимиром Путиным. Другие темы он предложил оставить на обсуждение техническим группам, сообщает «Царьград» .

По словам Зеленского, США давно предлагают обмен территориями. Украинский лидер добавил, что обсуждение вопроса принадлежности территорий возможно уже в ноябре 2026.

«Американцы давно поднимают вопрос обмена территориями, они называют это land swaps. Есть и другие форматы и предложения для обсуждения… Если территориальный вопрос — то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп. Следовательно, в ноябре можно все это обсуждать», — заявил Зеленский.

По оценке главы Украины, Россия добивается полного вывода украинских войск из Донбасса, включая Славянск и Краматорск.

Как известно, Кремль требует перехода под российский контроль Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей — эти регионы закреплены в Конституции России и юридически являются неотъемлемой частью государства.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно публично ставили под сомнение легитимность Зеленского из-за отсутствия президентских выборов во время военного положения на Украине.

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