Люди бьют тревогу: под Саратовом горит памятник природы

В Саратовской области загорелся лес на территории памятника природы «Кудеярова пещера». Огонь подступал к селу Лох — уникальной туристической локации, где силами энтузиастов больше десяти лет возрождалась единственная в регионе отреставрированная водяная мельница, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Блогер o.tihonovvv показал в соцсетях кадры, на которых видно огненное зарево, охватившее лес. Люди бьют тревогу, что от памятника природы в скором времени ничего не останется.

Пожар шел на жилые дома со стороны Маруновой горы: линия огня растянулась на 500 метров. Пожилых людей срочно эвакуировали, на тракторе привезли переносную систему тушения — помпу, пожарные гидранты и кубы с водой. Местный фермер также подогнал трактор с водой. Молодежь поднималась в гору наблюдать за обстановкой и тушить огонь.

По словам местных жителей, все было под контролем: они дежурили и следили за ситуацией, администрация находилась на месте, поддерживалась связь с пожарными. Помогла и природа — ветер сменил направление в сторону от села, а морозы оставили много инея. Спецслужбы прибыли утром.

На сегодняшний день угрозы со стороны Маруновой горы для села нет. Пожар удалось остановить в 50 метрах от жилых домов, спецслужбы продолжают работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.