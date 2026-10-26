Под Истрой 113 сотрудников не получали зарплату: долг превысил 45 млн

В Истре возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам коммерческой организации. Об этом сообщили следственное управление СК Подмосковья и прокуратура Московской области .

По данным СК, фигурантом стал генеральный директор компании — дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. С июля 2026 года руководство предприятия, основная деятельность которого — изготовление оборудования для горнопромышленных компаний, не выплачивало зарплату и иные положенные по закону выплаты примерно 113 сотрудникам. Задолженность превысила 45 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что речь идет об АО «Эффективные технологии», а долг возник с января по июль 2026 года и составляет свыше 60 млн рублей. При этом финансовые возможности для погашения у предприятия были, однако деньги руководство направляло на другие цели.

Именно по материалам прокурорской проверки и возбудили уголовное дело, ход расследования взял на контроль городской прокурор. В настоящее время по делу проводят комплекс следственных действий — изымают документацию и допрашивают сотрудников, а также принимают обеспечительные меры, чтобы работники получили свои деньги.

Кроме того, директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, оно находится на рассмотрении.

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