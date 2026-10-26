Кощунство: свалку гробов с именами бойцов СВО нашли на кладбище в Приамурье

Неизвестные разбросали по кладбищу в Комсомольске-на-Амуре ящики, в которых привезли тела погибших бойцов СВО, сообщает Komcity News .

На ситуацию обратил внимание один из местных жителей. Он прибыл на кладбище и увидел несколько ящиков от гробов, которые валялись в кустах. На одном из них мужчина даже заметил имя погибшего на СВО бойца.

«Ящиков пять или шесть. Считаю, что неправильно так все бросать, еще и с именами», — сказал мужчина.

Ящики, в которых привезли тела погибших бойцов СВО, лежат рядом с захоронениями. Их уборкой никто так и не занялся.

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