Кощунство: свалку гробов с именами бойцов СВО нашли на кладбище в Приамурье
Неизвестные разбросали по кладбищу в Комсомольске-на-Амуре ящики, в которых привезли тела погибших бойцов СВО, сообщает Komcity News.
На ситуацию обратил внимание один из местных жителей. Он прибыл на кладбище и увидел несколько ящиков от гробов, которые валялись в кустах. На одном из них мужчина даже заметил имя погибшего на СВО бойца.
«Ящиков пять или шесть. Считаю, что неправильно так все бросать, еще и с именами», — сказал мужчина.
Ящики, в которых привезли тела погибших бойцов СВО, лежат рядом с захоронениями. Их уборкой никто так и не занялся.
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