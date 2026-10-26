Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Москве

На Полярной улице в Москве двухлетний ребенок получил травмы в результате падения из окна квартиры на третьем этаже МКД. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Пострадавшую оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Выяснение обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки поставлены на контроль Бабушкинской межрайонной прокуратуры.

В надзорном ведомстве обратились к родителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Опасность представляют и другие места, где ребенок может распахнуть створки сам.

Взрослым также порекомендовали не ставить мебель вплотную к подоконникам. Такой подход позволит исключить возможность залезть на них. Еще родителей призвали по возможности оборудовать оконные конструкции специальными защитными блокираторами.

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