В Балашихе проверили ход капремонта трех домов

И. о. генерального директора фонда капитального ремонта Олег Алешин провел комиссионный обход трех домов в Балашихе, где идут ремонтные работы. Участники выезда оценили ход ремонта и рассмотрели вопросы жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Балашихе прошла выездная администрация на объектах капитального ремонта. И. о. генерального директора фонда капитального ремонта Олег Алешин вместе с представителями администрации округа, управляющих и подрядных организаций, а также специалистами строительного контроля осмотрел три дома.

Комиссия посетила объекты по адресам: улица Карла Маркса, 16а, улица Победы, 18а и улица Крупской, 10. Главной целью выезда стали оценка хода работ и рассмотрение вопросов, которые волнуют жителей.

Олег Алешин изучил ситуацию на каждом объекте, обсудил с подрядчиками текущие вопросы и определил первоочередные задачи. Подрядчикам необходимо усилить бригады, устранить замечания строительного контроля и убрать строительный мусор.

Специалисты фонда продолжают выезжать на объекты и работать с каждым обращением жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.