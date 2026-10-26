Неадекватная пенсионерка избила бабушку-инвалида тростью в лифте Ростова

В Ростове-на-Дону пожилая женщина подверглась жестокому избиению, в том числе тростью, в лифте многоквартирного дома со стороны своей соседки. Агрессор состоит на учете в психиатрической больнице, сообщает Telegram-канал « Это Ростов новости ».

Конфликт разгорелся из-за претензий нападавшей к тому, что потерпевшая выходит из квартиры и пользуется лифтом. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина в светлой куртке сначала нанесла пенсионерке серию ударов кулаками по голове, после чего в ходе потасовки силой вырвала у нее металлическую трость.

Выйдя на лестничную площадку и блокируя закрытие дверей, злоумышленница продолжила наносить удары отнятым предметом по сидящей на полу кабины и закрывающей голову руками пенсионерке. Также агрессор бросила в пострадавшую вещи.

Как утверждают соседи, агрессивная женщина состоит на психиатрическом учете. Пострадавшая имеет статус инвалида. Спустя 20 дней после нападения она с трудом передвигается, а ее рука практически перестала функционировать. Пожилая женщина подала заявление в полицию для привлечения виновной к ответственности.

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