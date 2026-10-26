В Мытищах откроют фестиваль народного искусства «Мытищинская ладья»

Фестиваль «Мытищинская ладья» откроется 7 ноября в 11:00 в Мытищинской галерее искусств. Гостей ждут выставка народного искусства, мастер-классы, творческие встречи и ярмарка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новый фестиваль «Мытищинская ладья» объединит ценителей народного искусства, традиционных художественных промыслов и авторского творчества. Открытие состоится 7 ноября в Мытищинской галерее искусств.

На выставке представят известные художественные промыслы и редкие виды народного искусства, которые нечасто показывают широкой публике. Во время демонстрационных мастер-классов мастера покажут процесс создания работ от начала до конца и поделятся профессиональными приемами.

На творческих встречах авторы и народные умельцы расскажут об истории своих произведений и традициях промыслов. На тематической ярмарке посетители смогут приобрести авторские изделия напрямую у мастеров — от классических матрешек до жостовских подносов.

Начало в 11:00. Возрастная категория — 0+. Адрес: Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект, 36.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.