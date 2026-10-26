Самойлова не хочет лишать Джигана родительских прав

Оксана Самойлова не будет лишать бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна), родительских прав. Но она намерена ограничить его общение с детьми, сообщает SHOT .

По словам адвоката блогерши, музыкант не пытался помириться к экс-супругой. Они не общаются. Однако Оксана надеется, что Джиган выздоровеет и будет безопасен для детей. Блогерша не хочет лишать его родительских прав полностью, а планируют ограничить на полгода, пока он лечится в рехабе.

Сам артист сейчас является должником по алиментам. Рэпер попал в базу судебных приставов. Долг составляет около 1 млн рублей. Требование о выплате алиментов в суде рассмотрят отдельно.

После истории со стрельбой в особняке в Подмосковье четверо детей пары обращались к психологам. Эти справки приложили к делу.

Представители Джигана называют сообщения о стрельбе «раздутым фейком». Они против ограничения рэпера в родительских правах.

Между тем Самойлова не стала писать заявление на рэпера после стрельбы в особняке, свидетелей которой стали ее дети.

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