Оксана Самойлова отказалась писать заявление на Джигана после скандала

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова не стала писать заявление на рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, поскольку боится его. Об этом сообщает Baza со ссылкой на подробности доследственной проверки.

Предварительно известно, охранник семьи, в которого музыкант стрелял, на опрос так и не явился. Вместе с тем у следователей имеется аудиозапись, где он сам рассказывает о произошедшем. Кроме того, действия Джигана проверяют сразу по двум статьям — о хулиганстве и о незаконном лишении свободы. Адвокат Самойловой Марина Дубровская комментировать ситуацию не стала.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен» нетрезвый рэпер схватил «Сайгу-9» и принялся выяснять отношения с персоналом, заподозрив, что все его ненавидят. Около 10 часов он не давал работникам покинуть дом, один из охранников получил ранения в ногу и руку. В это время в коттедже находились и дети пары: они прятались и отправляли матери сообщения о том, что происходит.

После случившегося Джиган уехал в рехаб в Израиле, где остается и сейчас. Самойлова тем временем обратилась в суд с требованием ограничить экс-супруга в родительских правах и определить постоянное место жительства детей с матерью.

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