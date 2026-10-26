Врач Уланкина: вирус Зика чаще всего протекает без симптомов

Около четырех из пяти зараженных вирусом Зика не замечают симптомов. Об особенностях инфекции у взрослых и подростков рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает RT .

У заболевших могут возникнуть кратковременная лихорадка, мелкая сыпь, боль в суставах, покраснение глаз и умеренная головная боль.

«Госпитализация требуется крайне редко, а смертельные исходы практически не регистрируются», — сообщила Уланкина.

Основные переносчики вируса — комары рода Aedes. Они обитают, в частности, в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах. По словам врача, инфекция также передается половым путем и от беременной женщины к плоду.

При заражении во время беременности вирус может нарушить формирование головного мозга плода, вызвать микроцефалию, контрактуры суставов, нарушения зрения и слуха, а также выкидыш.

Лицензированной вакцины и специфического противовирусного препарата против Зика нет. Путешественникам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду вечером, выбирать отели с москитными сетками и кондиционерами. При сыпи, температуре или боли в суставах после возвращения из страны распространения вируса следует обратиться к инфекционисту.

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