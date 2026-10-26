Разлучили в детстве: жительница Владивостока 19 лет пытается найти сестру

28-летняя Светлана из Владивостока 19 лет ищет младшую сестру, с которой ее разлучили в детстве, сообщает SHOT .

В 2007 году родителей девочек лишили прав. Светлане на тот момент было девять лет, ее сестре Лизе — два года. Старшую отправили в детский дом, а младшую оставили в детском отделении. Светлана постоянно навещала сестру, играла с ней, старалась оставаться рядом.

В один из дней она снова пришла к Лизе, но то уже не было. Девочку перевели в дом ребенка под Артемом. Оттуда малышку забрали опекуны. Ее след потерялся.

Мама девочек все это время налаживала жизнь и надеялась вернуть дочерей домой. По словам Светланы, хотя после лишения родительских прав отдельный отказ уже не требовался, женщину просили подписать такую бумагу для будущей семьи Лизы — чтобы потом не возникало споров. Она не стала делать это, так как надеялась вернуть обеих дочерей.

Однако Светлана так и осталась в детдоме. А Лизу, как предполагает девушка, удочерили. Сейчас ей должно быть 20 лет.

Светлана до сих пор хранит фотографии сестры и документы. Она хочет найти потерянную родственницу. У Лизы были особые приметы: зеленые глаза и две макушки.

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