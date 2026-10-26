В Подмосковье по одной заявке вывезли 21 предмет мебели и техники

Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог полностью освободить квартиру в Подмосковье от ненужного имущества: специалисты забрали 21 крупный предмет мебели и техники, а также мешки с мелкими вещами. Это стало самым крупным запросом за время работы сервиса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области с августа 2024 года работает сервис «Вывоз ненужных вещей». За это время им воспользовались свыше 2,8 тыс. раз.

Чаще всего жители сдают старые холодильники, газовые плиты и диваны. Среди необычных предметов были белое пианино и чугунная раковина. Самым крупным запросом стало полное расхламление квартиры: специалисты вывезли 21 предмет крупной мебели и техники, не считая мешков с мелкими вещами.

В 2026 году благодаря сервису на переработку направили свыше 21 тонны ненужных вещей.

Подать заявку можно на странице «Вывоз ненужных вещей» на региональном портале госуслуг или в приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать предмет для вывоза, указать удобные день и время и оставить контакты. Стоимость зависит от конкретной вещи.

Заявки принимают круглосуточно, а подтверждают в рабочие часы кол-центра — с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.