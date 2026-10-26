Мособлдума планирует продлить выплату молодым семьям на третьего ребенка

Мособлдума планирует продлить предоставление выплаты в 300 тыс. рублей молодым родителям при рождении третьего или последующего ребенка. Действующий закон рассчитан до 31 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области молодые родители до 35 лет могут получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Мособлдума планирует продлить эту меру поддержки, срок действия которой истекает 31 декабря 2026 года.

«Мы видим, насколько востребована эта выплата. В 2025 году ее получили свыше 2,8 тысячи семей, а в 2026-м — уже 2,2 тысячи. Это тысячи семей, которые приняли решение о рождении третьего или последующего ребенка и получили от региона ощутимую поддержку. Планируем продлить ее действие. Соответствующий законопроект рассмотрим на одном из ближайших заседаний», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Рождение третьего ребенка — это серьезный шаг, и регион должен поддержать его конкретными гарантиями», — добавил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что задача региона — помочь семьям чувствовать уверенность в завтрашнем дне. В Подмосковье действует комплекс мер поддержки: выплаты на школьную форму, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, бесплатные земельные участки или выплата взамен, льготы по транспортному налогу, социальная газификация, бесплатный проезд для детей и родителей и другие меры.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.