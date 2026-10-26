Его никто не знает в лицо: FT раскрыла имя самого загадочного миллиардера мира

Британский миллиардер Питер де Пютрон, состояние которого оценивают примерно в 10-12 млрд долларов, был признан одной из самых влиятельных и загадочных фигур в мире трейдинга по версии газеты Financial Times (FT), сообщает ТАСС .

Миллиардер ведет закрытую жизнь. В СМИ нет ни единой его фотографии. На всех мероприятиях он появляется «как шпион» — в шляпе, плаще и темных очках.

По данным издания, де Пютрон во время каких-либо встреч требует собеседников отказаться от использования любых гаджетов и приносить «только блокнот и карандаш».

Общественность все больше проявляет интерес с британцу из-за двух инцидентов. Один из них — строительство дата-центра в штате Южная Каролина в США, которое столкнулось с сопротивлением местных жителей, обвинивших застройщика в сокрытии реальных масштабов проекта.

Второй — судебное разбирательство между командой «Формулы-1» Williams, в которую инвестировал де Пютрон, с одним из ее бывших сотрудников. Суд вызвал миллиардера для дачи показаний, однако вручить ему повестку не удалось. Если он все же появиться на заседании, то оставаться в тени де Пютрон больше не сможет

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