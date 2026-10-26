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Из Балашихи отправили более 10 тонн помощи военным на Курское направление

Военнослужащим на Курском направлении отправили из Балашихи более 10 тонн гуманитарного груза с предметами первой необходимости, сладостями и маскировочными сетями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отправке помощи участвовали глава городского округа Сергей Лукичев, депутат Госдумы Сергей Юров и председатель общественной палаты Балашихи, руководитель местного отделения регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

В груз вошли предметы первой необходимости, сладости и маскировочные сети, изготовленные «Сетевыми пчелками». Школьники передали военнослужащим письма и рисунки со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

«За каждой такой отправкой — труд сотен людей и огромное желание поддержать бойцов. Благодарю волонтеров, общественные организации, предприятия и всех неравнодушных жителей Балашихи, которые участвуют в сборе и отправке помощи», — отметил Сергей Лукичев.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7, и в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и актуальный перечень необходимых вещей размещены на сайте volonter.mosreg.ru.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.