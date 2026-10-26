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Оборудование из Чехова заработало на первой АЭС в Бангладеш

Первый энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Паровой арматурный блок для него изготовило предприятие «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковные компании приняли участие в реализации проекта первой АЭС в Бангладеш — «Руппур». Первый энергоблок станции выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

Паровой арматурный блок в составе энергоблока произвело АО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ». Оборудование прошло все этапы — от изготовления и испытаний до отгрузки, монтажа и пусконаладки.

Предприятие — крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. Завод имеет многолетний опыт производства арматуры для рабочих сред «пар-вода», которую используют в энергетике, в том числе ядерной, а также в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

Завод является единственным референтным изготовителем парового арматурного блока в России. С середины 2025 года на предприятии идет глубокая модернизация. Завод также расширяет номенклатуру и изготавливает насосное оборудование для АЭС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.