Атакованный дроном поезд из Анапы прибыл в Москву: пассажиры рассказали о взрыве

Поврежденный при атаке украинским дроном поезд, следовавший из Анапы в Москву, прибыл на Казанский вокзал. Родственники пассажиров рассказали, что встретили их примерно за полчаса до этого: один из вагонов пострадал при ночном ударе беспилотника в Воронежской области, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам очевидцев, атака произошла около 05:45, в момент попадания раздался сильный взрыв. Проводницы попросили пассажиров лечь на пол, а через несколько минут — срочно покинуть состав. Раненых госпитализировали, поврежденный вагон отцепили, а его пассажиров расселили по другим. Всего пострадали пять человек.

В поезде находились и футболисты «Локомотива», возвращавшиеся в Москву после матча с «Ростовом». По данным клуба, никто из команды и персонала не пострадал: до столицы они добрались на двух автобусах, которые предоставил воронежский «Факел».

В «Гранд сервис экспрессе» сообщили, что из-за повреждения контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж задерживаются четыре состава. Поезда Санкт-Петербург — Керчь и Москва — Ростов следуют с опозданием на четыре часа, Москва — Керчь — на 3,5 часа, а состав Минеральные Воды — Москва задерживается на час.

Ранее сообщалось, что ночью Воронежская область подверглась массированной атаке со стороны Украины: над Воронежем сбили более 70 беспилотников. По словам губернатора Александра Гусева, погибли три человека.

В региональном Минздраве уточнили, что пострадали 39 жителей, 12 из них госпитализированы, трое находятся в реанимации, еще 12 получили амбулаторную помощь. Среди пострадавших — трое детей, 15-летняя девочка находится в больнице.

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