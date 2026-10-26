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5 пассажиров пострадали: вагон поезда поврежден под Воронежем при атаке БПЛА

В результате атаки украинских дронов на Воронежскую область был поврежден вагон поезда, пятеро пассажиров пострадали, сообщает пресс-служба РЖД.

Вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва получил повреждения на станции Сомово. С пострадавшими пассажирами работают медики.

Из-за атаки БПЛА на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж нет напряжения в контактной сети, движение поездов пришлось приостановить. На участке работают восстановительные бригады.

В результате произошедшего пассажирские поезда южного направления и пригородные поезда могут следовать с задержками. Информацию о фактическом движении составов можно узнать на официальных ресурсах РЖД.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за ночь и раннее утро средства ПВО в небе над регионом сбили 113 украинских дронов.

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