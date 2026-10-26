В Воронежской области сбили 113 беспилотников ВСУ: 2 человека погибли, 17 ранены

В небе над Воронежем и районами области дежурные средства противовоздушной обороны за ночь и раннее утро ликвидировали 113 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Они были самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Над самим Воронежем сбили свыше 70 дронов. В результате ударов и падения обломков погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Еще 17 человек получили ранения, включая одного ребенка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Значительное число граждан, в том числе двое тяжелораненых, получили травмы в поезде, следовавшем в пригородной зоне левобережья Воронежа. На него рухнули фрагменты сбитого аппарата.

Кроме того, возгорания были зафиксированы на площадках нескольких промышленных предприятий, в деловом комплексе в центральной части города, в многоквартирном жилом доме, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на территории двух дачных поселков. Практически во всех районах Воронежа отмечаются повреждения оконных конструкций и фасадных элементов зданий.

Гусев выразил соболезнования родственникам погибших. Он призвал жителей не приближаться к фрагментам сбитой техники и не распространять кадры последствий атак в Сети.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.