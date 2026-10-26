В Хотькове построили паркинг на 138 машино-мест

Двухэтажный паркинг на 138 автомобилей в ЖК «Олимп» в Хотькове получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Энергия-9» разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневого паркинга в ЖК «Олимп» в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила министр жилищной политики региона Елена Волкова.

Площадь двухэтажного здания составляет более 3,9 тыс. кв. метров. Паркинг рассчитан на 138 автомобилей. В нем установлены ворота и шлагбаумы, обустроены пандусы для заезда на второй уровень и пешеходные эвакуационные выходы.

ЖК «Олимп» — жилой комплекс комфорт-класса в центре Хотькова. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр и многофункциональный спортивный комплекс «Олимп» — центр общественной жизни города.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.