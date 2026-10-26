В Мытищах начали укладывать асфальт на мосту через Клязьму

Строители приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетона на мостовом полотне второго этапа в микрорайоне Пирогово в Мытищах. Общая готовность объекта достигла 63%, самого моста — 96%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В микрорайоне Пирогово в Мытищах продолжается реконструкция мостового перехода через Клязьму. На мостовом полотне второго этапа начали укладывать нижний слой асфальтобетона. Общая готовность объекта составляет 63%, самого моста — 96%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что на пролетных строениях также обустраивают водоотвод и кабельную канализацию. На подходах к мосту ведут дорожные работы, монтируют шумозащитные экраны. На объекте задействованы 47 рабочих, девять инженерно-технических специалистов и 12 единиц техники.

Продолжаются устройство земляного полотна, строительство локальных очистных сооружений и переустройство инженерных коммуникаций. Работы по переустройству водоснабжения и теплосети, а также демонтажу газопровода полностью завершены.

Проект предусматривает строительство нового двухполосного моста рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Участок дороги от Комсомольской до Центральной улицы протяженностью свыше 1,1 км реконструируют. Здесь обустроят разворотные петли и съезды на прилегающие улицы, в том числе Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую.

Для жителей создадут наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта. Новый мост улучшит транспортную ситуацию в Пирогово и обеспечит дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Рабочее движение по первому этапу планируют запустить в конце 2026 года, полностью завершить работы — в первом квартале 2028 года.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.