Хирурги Домодедовской больницы удалили пациентке желчный камень почти 8 см

Врачи Домодедовской больницы удалили 48-летней пациентке желчный пузырь с камнем размером почти 8 см через небольшие проколы. Женщина страдала желчекаменной болезнью более 10 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Хирурги хирургического отделения № 2 стационара № 2 Домодедовской больницы прооперировали 48-летнюю пациентку с желчекаменной болезнью. Женщина решилась на вмешательство, когда после каждого приема пищи стали появляться тяжесть и тошнота, беспокоили боли в правом подреберье. Несколько раз у нее случались сильные приступы.

«Приступ желчекаменной болезни может возникнуть абсолютно неожиданно — иногда достаточно съесть кашу, а особенно часто он провоцируется жирной жареной пищей», — рассказала врач-хирург Ирина Евсюкова.

Врачи выполнили лапароскопическую холецистэктомию — удалили желчный пузырь вместе с камнем размером почти 8 см через небольшие проколы. Операция избавила пациентку от мучительных болей и страха очередного приступа после еды.

По словам врачей, после такого вмешательства пациент может вернуться к привычному образу жизни через месяц реабилитации. Минимальное вмешательство и современные методы обезболивания помогают ускорить восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.