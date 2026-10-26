В Петербург идет магнитная буря

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В Санкт-Петербурге 31 октября ожидается магнитная буря уровня G1. Такой прогноз дала лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Уровень G1 соответствует слабой магнитной буре. На следующий день, 1 ноября, магнитосфера останется возбужденной: индекс возмущений составит около 4 баллов.

По прогнозу лаборатории, вечером 25 октября индекс поднимется до 4 баллов. Возбужденное состояние магнитосферы сохранится ночью и ранним утром 26 октября. Следующие геомагнитные возмущения ожидаются ближе к середине ноября.

В такие периоды метеозависимые петербуржцы часто жалуются на головные боли, скачки артериального давления и общую слабость. Врачи советуют избегать тяжелых физических нагрузок, больше пить воды и внимательнее следить за самочувствием.

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