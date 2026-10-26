«Упал на собственный чемодан»: рэпер Гуф сломал ребро в поезде

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, сломал ребро. Это произошло ночью в поезде.

О случившемся артист рассказал в социальных сетях. Он показал поклонникам рентгеновский снимок и обвел восьмое ребро, которое умудрился сломать, шлепнувшись на собственный чемодан.

«Только я мог умудриться упасть в поезде во сне с первой полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро», — написал Гуф.

Артист задался вопросом: с ним произошла карма? И сам же на него ответил, что дело не в судьбе, а в нехватке кальция.

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