В Химках завершился фестиваль «33 года Химкинскому казачеству»

За три дня фестиваль «33 года Химкинскому казачеству» в Химках посетили более 300 гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Программа объединила разные поколения: детей, взрослых, ветеранов, молодежь. Гостей ждали выставки, музейные экспозиции, концертные выступления и народные песни, мастер‑классы, игры и фотозоны, а также угощения и рассказ о культуре казачества.

Организатором выступило Хуторское казачье общество «Химкинское», объединяющее казаков городского округа. В обществе состоит более 80 казаков, 48 из них несут государственную реестровую службу. Современное химкинское казачество ведет свою историю с 1993 года: уже более 30 лет казаки участвуют в жизни округа, сохраняя традиции и служа Отечеству.

Первый день фестиваля был посвящен истории, традициям и ратному наследию российского казачества. Состоялось торжественное открытие, начали работать тематические площадки. На них представили казачью форму, предметы быта, а также стенды, посвященные ратной истории России. Кроме того, гостей ждали фотовыставка, фотозона и стенды о современных казаках — о тех, кто сегодня защищает Россию.

Второй день прошел как Детский день: вместе с детьми на площадках были и родители. Юным гостям предложили мастер‑классы по народному творчеству и прикладному искусству, народные игры, конкурсы и даже силовые состязания. Интерактивные площадки были рассчитаны и на детей, и на взрослых — родители тоже могли поучаствовать. День завершился чаепитием.

В третий, заключительный день, состоялся большой гала‑концерт с участием казачьих и творческих коллективов. На сцене Дома культуры чествовали участников фестиваля, звучали праздничные песни. В концерте приняли участие ансамбль «Родные напевы», детский казачий ансамбль «Тимоня» (воспитанники Сходненской детской школы искусств), ансамбль «Дружечка», а также воспитанники школы фланкировки и джигитовки имени Ивана Капсамуна и другие коллективы. Гости могли попробовать себя в традиционной казачьей забаве — рубке шашкой. О волонтерах СВО — участниках казачьего общества — рассказывал специальный стенд.

Фестиваль познакомил жителей Химок и гостей округа с историей и культурой российского казачества — с его православными и ратными традициями. Он был приурочен к 33‑летию Химкинского казачьего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.