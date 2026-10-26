В Подольске почтили Иерусалимскую икону Божией Матери

Один из приделов Троицкого кафедрального собора освящен в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. В православной традиции этот образ почитают как заступницу и покровительницу семейного очага, дарующую мир и согласие.

Для Подольска святыня имеет особое значение: более полутора веков ее считают небесной защитницей города. В 1866 году, во время тяжелой эпидемии холеры, икону принесли в город крестным ходом. По преданию, после молебна болезнь отступила. С тех пор горожане хранят память об этом событии и особо почитают образ.

«От всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть молитвенный Покров Пресвятой Богородицы оберегает каждый подольский дом, а в семьях всегда живут здоровье, любовь и добро», — поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.