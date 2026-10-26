Жители Москвы смогут выбирать тренировки и экскурсии прямо в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» и проект «Московское долголетие» запустили совместный сервис, который позволит москвичам старшего поколения планировать свой досуг прямо в соцсети. В разделе «Афиша» теперь будут регулярно публиковать анонсы лекций, мастер-классов, спортивных тренировок и экскурсий.

Новый раздел создали для того, чтобы упростить поиск подходящих занятий и сделать городские программы более доступными для пенсионеров. В сервисе пользователи могут изучить расписание, узнать точное время и место проведения встреч, а также отслеживать открытие записи на новые направления.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что «Одноклассники» остаются одной из самых популярных интернет-площадок среди жителей старше 50 лет. По его словам, интеграция «Афиши» поможет москвичам быстрее находить интересующие мероприятия и встраивать их в свой ежедневный график.

«Сегодня важно не только создавать качественные городские проекты, но и делать информацию о них максимально доступной. Чем проще человеку узнать о новых возможностях, тем легче сделать первый шаг к активной жизни», — подчеркнул Филиппов.

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