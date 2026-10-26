сегодня в 16:46

В Херсонской области работники ТЦК мобилизовали водителя катафалка с трупом

Во временно оккупированной Украиной части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали водителя катафалка непосредственно во время транспортировки умершего человека на погребение. Спецавтомобиль ритуальной службы принудительно остановили военкомы совместно с полицейскими, сообщает Telegram-канал Baza .

Несмотря на настойчивые уговоры родственников усопшего дать возможность закончить маршрут, мужчину задержали и увезли.

На опубликованных видеокадрах близкие покойного выражают крайнее возмущение происходящим. Они отметили, что до места захоронения оставалось проехать лишь 10 километров.

В результате инцидента родственникам пришлось своими силами перемещать гроб с телом в прицеп другого транспортного средства. На нем они добрались до кладбища.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.