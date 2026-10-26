Тренер Башкирова перечислила упражнения для разгрузки поясницы

сегодня в 16:42

Тренер по йоге, пилатесу и фитнесу FitStars Анастасия Башкирова предложила пять упражнений для снятия напряжения в пояснице, сообщает «Север-Пресс» .

В каждой позе тренер рекомендует задерживаться на 5–7 вдохов, затем менять сторону, если упражнение одностороннее.

Сусирандрасана: лежа на спине положите правую лодыжку на левую ногу выше колена. Возьмитесь за левую ногу и подтягивайте ее к груди, отводя правое колено от себя.

Поза голубя: согните правую ногу перед собой, левую вытяните назад. Наклонитесь вперед с ровной спиной. При необходимости подложите под таз подушку.

Скрутка лежа: разведите руки, перенесите согнутую правую ногу через левую, опуская колено к полу. Поверните голову вправо. При протрузиях в шейном отделе голову не поворачивайте.

Поза ребенка: сядьте на пятки, наклонитесь вперед, вытяните руки и опустите лоб на коврик. Если мешают колени или бедра, используйте подушку.

Кошка-корова: стоя на четвереньках, на вдохе прогибайте спину, на выдохе округляйте. Выполните 8–10 медленных циклов.

«Боль в пояснице — это не повод „беречь себя“ и лежать. Наоборот, движение — одно из самых эффективных средств для управления болью и ее профилактики. Но важно начинать мягко, не идти через боль. Если упражнение вызывает острую боль или дискомфорт, который не проходит, — остановитесь и проконсультируйтесь с врачом», — подчеркнула Башкирова.

Стоит помнить, что при любых проблемах со здоровьем лучшее решение — проконсультироваться с врачом-специалистом, чтобы получить квалифицированную помощь.

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