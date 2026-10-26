Воробьев: в Подмосковье меняют изношенные линии освещения, ставят светильники

В Московской области в этом году собираются разместить и поменять примерно 30 тыс. светильников на муниципальных территориях, модернизировать 1 тыс. фонарей на региональных дорогах. Вопрос модернизации наружного освещения, охватывающий как общественные пространства, так и региональные дороги, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Работы запланированы крупные — от возведения новых линий освещения и замены светильников до внедрения умных систем. По словам Воробьева, состояние наружного освещения является важной темой. Она интересует местных жителей.

Длина светового дня уменьшается. Дети идут домой из школы и допзанятий в темноте. Взрослые переживают по этому поводу. Местные жители просят установить новое освещение и провести ремонт имеющегося, подчеркнул губернатор.

«Мы постепенно меняем изношенные линии, устанавливаем энергосберегающие светильники, шкафы с автоматизированным управлением. Цифровые инструменты позволяют видеть неисправности, оперативно направлять бригады и контролировать ремонт. Понимаем, что эта работа требует времени и ресурсов в каждой территории — важно последовательно обновлять оборудование, а также контролировать, чтобы у обслуживающих организаций было достаточно квалифицированных специалистов», — рассказал Воробьев.

Цель действующего в России нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Об освещении в Московской области

В Подмосковье 926 тыс. светильников, 18 тыс. шкафов управления и 32 тыс. линий электропередач. В 2026 году собираются обустроить 18,6 тыс. новых фонарей. Также планируют провести замену 29,8 тыс. старых неэкономичных ламп на современные светодиодные (LED).

Еще модернизируют шкафы управления. Они нужны для приема и распределения электричества, защиты линий от перегрузок и коротких замыканий, а также учета энергопотребления. Уже треть таких шкафов в Подмосковье работают с автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО).

Она круглосуточно следит за состоянием оборудования, занимается сбором информации о подаче света и отправляет ее в общую систему. Это дает возможность обнаруживать и устранять поломки до того, как их заметят жители. В 2026 году собираются установить 1 тыс. новых шкафов управления.

Неснижаемый аварийный запас оборудования

Для оперативного ремонта в Московской области создали неснижаемый аварийный запас оборудования. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в него вошли 11 основных элементов. Среди них — светильники, энергоэффективные лампы, железобетонные и металлические опоры, самонесущий изолированный провод и силовой кабель, кронштейны, рубильники, контакторы, магнитные пускатели. Власти постоянно следят за наличием аварийного оборудования.

Освещение региональных дорог

На дорогах Московской области размещено 77 тыс. светильников. 46% из них — светодиодные. В 2026 году провели дополнительную замену 1 тыс. старых фонарей на LED.

Освещение дорог Подмосковья каждый год наращивается. За пять лет возвели 300 километров линий наружного освещения, почти 120 километров — в этом году. Речь идет о вылетных магистралях, междугородних двухполосных и грунтовых дорогах.

«Мы сформировали новую пятилетнюю программу модернизации освещения. Так, в 2027 году планируем заменить еще 5,5 тыс. старых ламп. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и обслуживание — в том числе на выезды бригад и замену неисправных светильников», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

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