В Долгопрудном ежедневно вывозят до 100 кубометров листвы

Коммунальные службы Долгопрудного ежедневно убирают и вывозят с городских территорий до 100 кубометров опавшей листвы. Работы ведут на дорожках, площадках и в прогулочных зонах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» ежедневно сметают листву с пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, очищают решетки ливневой канализации и территории вдоль прогулочных зон.

«Каждый день с городских территорий вывозим до 100 м³ листвы», — рассказали в МБУ «Благоустройство».

Регулярная уборка помогает поддерживать чистоту и безопасность городской среды. Опавшая листва впитывает токсичные вещества из воздуха и почвы, а в ее скоплениях могут размножаться вредные насекомые. Листья также загрязняют проезжую часть и могут засорить водосточную систему, повышая риск подтоплений во время дождей.

Сезонный сбор листвы проводят дважды в год: осенью — с сентября по ноябрь, весной — с марта по май.

Параллельно в городе продолжается повседневная уборка. 26 октября МБУ «Благоустройство» задействовало 28 единиц техники, включая шесть поливомоечных машин и пылесосы. Еще 45 человек выполняют ручную уборку. К работам привлечены и другие подрядные организации.

Рабочие очищают проезжую часть и тротуары, моют дорожные знаки и остановочные павильоны, освобождают урны от мусора, в том числе в полосе отвода дорог, и удаляют несанкционированные объявления.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.