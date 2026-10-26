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Украинские дроны начали обмазывать салом для работы на холоде

Спецоперация
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

На Украине беспилотники начали обмазывать салом, чтобы техника работала на холоде. Об этом в интервью AFP рассказал главный конструктор предприятия Денис Штилерман, пишет РЕН ТВ.

В оборонной компании Fire Point, которую цитирует агентство, отметили: «Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало».

По словам разработчиков, при температуре около минус 20 градусов камеры и кабели дронов быстро замерзают, а батареи садятся.

Простой слой шпика должен защитить эти компоненты от холода.

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