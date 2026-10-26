В ресторане быстрого питания в Саранске столы помыли грязной тряпкой

В Сети разгорается скандал вокруг одной из точек ресторана быстрого питания в Саранске. Прохожие заметили, что сотрудник заведения мыл столы шваброй с грязной тряпкой.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудник заведения общественного питания наводил порядок в помещении. Сначала он мыл пол шваброй, затем этой же тряпкой начал мыть столы.

Очевидцами случившегося стали прохожие, которые засняли момент на видео.

Пользователи Сети тут же отреагировали в комментариях и заявили, что больше не пойдут в данное заведение, так как боятся подхватить кишечную палочку.

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