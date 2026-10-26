Умер художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов, обвиняемый в госизмене

Ушел из жизни арестованный по делу о госизмене художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов. Информацию о смерти мужчины подтвердила его адвокат, сообщает РБК .

Кондратова задержали в начале мая по административному делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Затем он еще несколько раз попадался на правонарушениях, а еще позднее на него завели уголовное дело за госизмену (ст. 275 УК).

В сентябре мужчину поместили под стражу. Ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, а в худшем случае — пожизненное.

В понедельник адвокат сообщила, что Кондратов скончался. Но она не стала раскрывать причины его смерти и другие подробности. Художнику-постановщику было 52 года.

За работу над «Ликвидацией» кинематографист получил ТЭФИ и «Золотого орла».

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