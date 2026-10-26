Психолог объяснила пугающий подростковый тренд с ударами молотком по лицу

Кризисный психолог Ольга Софьянова связала увлечение бонсмешингом* с надеждой изменить внешность и стать популярнее. Соответствующий тренд недавно приобрел популярность в соцсетях — молодые люди наносят себе удары молотком по лицу, чтобы сделать скулы «более выраженными», сообщает NEWS.ru .

Софьянова назвала бонсмешинг самоповреждением под видом самосовершенствования. По ее словам, подростки и молодые мужчины ищут быстрый способ соответствовать жестким стандартам мужественности. Соцсети показывают удачные примеры, оставляя за кадром переломы и неврологические последствия.

Психолог объяснила, что к таким действиям подталкивают сравнение себя с другими, страх отвержения и вера в то, что новая внешность решит проблемы с самооценкой и отношениями. Еще один механизм — иллюзия контроля: тревожному подростку, который не уверен в будущем, удары дают ощущение, что он активно меняет себя.

Софьянова подчеркнула, что красота не требует переломов. Безопасными альтернативами она назвала спорт, полноценное питание и сон, а также работу с самооценкой — все это поможет улучшить внешность и больше полюбить себя.

* Бонсмешинг — опасный интернет-тренд, при котором люди намеренно наносят себе удары по лицу тяжелыми или тупыми предметами (молотками, кастетами, массажерами или кулаками) в попытке изменить форму черепа и сделать ее более «мужественной» или «красивой». Эксперты подчеркивают, что это вредит здоровью и может привести к тяжелым последствиям.

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