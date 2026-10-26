Юрист Адамс: доходы от аренды и дивидендов могут учитываться в алиментах

Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал, что доходы родителя от сдачи квартиры и дивидендов могут входить в расчет алиментов на ребенка, сообщает RT .

Арендная плата и дивиденды входят в перечень доходов для взыскания алиментов, утвержденный постановлением правительства России №1908. При назначении выплат в доле от дохода на одного ребенка обычно удерживают четверть поступлений после налогов, пояснил Адамс.

Чтобы взыскать дополнительные суммы, нужно сообщить приставу об этих доходах.

«Подтверждением послужат договор найма, банковские выписки, расписки или сведения о выплате дивидендов. Если документов нет, в заявлении можно указать адрес сдаваемой квартиры или компанию, выплачивающую дивиденды, и попросить проверить поступления. Пристав вправе запросить необходимые сведения», — добавил юрист.

Если суд назначил фиксированную сумму, доходы от аренды и дивидендов автоматически ее не увеличивают. Пересмотр возможен через суд при изменении материального или семейного положения сторон.

Родители также могут с помощью медиатора согласовать учет нерегулярных доходов и сроки выплат в нотариальном соглашении. Сумма должна быть не ниже той, которую ребенок мог бы получить через суд.

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