Парки Королева проведут спортивные игры и мастер-классы

Парки Королева подготовили программу на 26 октября — 1 ноября 2026 года для жителей и гостей города. В нее вошли петанк, настольный теннис, танцы, творческие занятия и урок астрономии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном городском парке 28 октября в 17:00 в павильоне «ПРОзнания» пройдет мастер-класс по созданию открытки ко Дню бабушек и дедушек. Еще один творческий мастер-класс состоится там 29 октября в 17:00. 1 ноября в 12:00 на детской площадке школа танцев «Рассвет» проведет мастер-класс (0+). В павильоне «ПРОзнания» в 15:00 начнутся занятия с микроскопом (6+), в 17:00 — открытый урок астрономии «Шаг в космос» (6+).

В парке «Папанинская дача» 27 октября с 14:00 до 16:00 около детской площадки пройдут соревнования по петанку от клуба «Активное долголетие» (6+). В 16:00 в павильоне состоится творческий мастер-класс (6+), в 17:00 на детской площадке — развлекательная программа «Веселые старты» (6+), в 17:30 на теннисных столах начнется настольный теннис (6+). 30 октября в 16:00 в павильоне вновь проведут творческий мастер-класс (6+). 31 октября в 17:00 запланированы «Веселые старты» (6+), в 17:30 — настольный теннис (6+).

В парке «Костино» 29 октября в 15:00 на арт-веранде пройдет творческий мастер-класс (6+), а в 15:30 — познавательно-игровая программа «Планета детства и мудрости» для детей в клубе «Солнышко» (0+). 31 октября в 11:00 на детской площадке состоится мастер-класс школы танцев «Рассвет» (0+), в 14:00 — развлекательная программа «Веселые старты». В 15:00 на арт-веранде начнутся творческий мастер-класс и познавательно-игровая программа «Веселый переполох у бабушки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.