Участники «Активного долголетия» в Озерах освоят скандинавскую ходьбу

Участники проекта «Активное долголетие» в Озерах получили комплекты инвентаря для скандинавской ходьбы. Их передал временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин во время визита в местное подразделение социального центра «Коломенский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый инвентарь позволит большему числу участников проекта «Активное долголетие» в Озерах освоить скандинавскую ходьбу. Вместе с Виктором Верещагиным подразделение социального центра «Коломенский» посетила депутат Московской областной думы Ася Исаева.

«Благодаря проекту губернатора Андрея Юрьевича Воробьева сотни жителей находят здесь новые увлечения, знакомятся и проводят время с пользой», — отметил Виктор Верещагин.

Центр помогает посетителям найти занятие по душе и расширить круг общения. Помимо досуга для старшего поколения, подразделение организует реабилитацию молодых людей с инвалидностью и помощь жителям на дому.

«Реализуется более 30 направлений. Это скандинавская ходьба, физкультура, посещение бассейна, танцы, йога, показы мод. Большой популярностью пользуются выездные экскурсии», — рассказал заместитель директора социального центра «Коломенский» Игорь Егорычев.

Озерское подразделение работает ежедневно. В проекте «Активное долголетие» здесь участвуют более 2500 человек. Социальную реабилитацию проходят свыше 60 молодых людей с инвалидностью, надомное обслуживание получают более 1000 жителей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

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