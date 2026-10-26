Наставники из Лобни поучаствовали в региональном слете «Движения Первых»

Представители Лобни 23 октября посетили региональный слет наставников «Движения Первых» в Одинцовском филиале МГИМО. Вместе с итоговым событием программы подготовки управленческих и вожатских команд он объединил около 500 участников из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобню на мероприятиях представляли куратор первичного отделения школы №10 Татьяна Еремина и член родительского совета, участник сообщества «Родные-Любимые» Елена Вервельская.

Программа включала интерактивы на знакомство и сплочение, посвящение в наставники, панельную дискуссию с экспертами и проектную сессию. В дискуссии участвовали командир отдела спецназначения «Сатурн» Борис Николаев, депутат Мособлдумы Михаил Терентьев и заместитель директора «Ресурсного молодежного центра» Алексей Коробов.

«Движение Первых» — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в 2022 году. Оно занимается воспитанием, организацией досуга и всесторонним развитием школьников и студентов, а также формированием мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.