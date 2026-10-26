Ленинский округ и город Манас установили побратимские отношения

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и мэр города Манас Кыргызской Республики Уларбек Исмаилов подписали соглашение о побратимских отношениях для развития сотрудничества и совместных проектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение между Ленинским округом и городом Манас направлено на развитие международного сотрудничества и реализацию совместных проектов в интересах жителей обеих территорий.

«Планируем обмен опытом и совместные инициативы в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической сферах», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Стороны также договорились развивать контакты между образовательными и спортивными организациями, сотрудничать в области искусства и туризма. Инвесторам готовы предложить комфортные условия для совместного развития бизнеса. В округе уже есть успешный опыт формирования благоприятной среды для предпринимателей.

Манас — важный экономический и культурный центр Джалал-Абадской области и третий по величине город Кыргызстана. До 2025 года он назывался Джалал-Абад. Исторически через город проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. Сегодня Манас известен курортами с минеральными источниками, историческим музеем и Музеем культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

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