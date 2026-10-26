Более 900 танцоров выступили на фестивале «Князевские встречи» в Дмитрове

Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» прошел 24 октября в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Он объединил более 900 исполнителей 9–30 лет из Московской и Тверской областей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гран-при фестиваля «Князевские встречи» завоевал народный хореографический коллектив «Девчата» из Орехово-Зуевского округа с номером «Выхожу и начинаю».

Участники соревновались в четырех номинациях: «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира», «Стилизованный русский народный танец» и «Сюжетный танец». В жюри вошли хореограф Евгений Кузнецов, заслуженный работник культуры России Юрий Деревягин и доцент кафедры народно-сценического танца МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Фатхудинова.

В номинации «Сценический русский народный танец» лауреатами I степени в разных возрастных категориях стали ансамбли «Карусель» из Люберец, «Веселинка» из Балашихи и старшая группа «Филиграни» из Наро-Фоминского округа. В номинации «Танцы народов мира» первые места заняли «Сюрприз» из Дмитровского округа, «Сувенир» из Орехово-Зуевского и «Радость» из Наро-Фоминского. Среди исполнителей стилизованного русского народного танца лауреатами I степени стали «Фантазия» из Богородского округа и «Велия» из Твери.

Специальными призами жюри отметило «Сувенир» за образное решение номера «Монгольский танец», «Сюрприз» — за профессионализм, высокую исполнительскую культуру и педагогическое мастерство. Ансамбль народного танца «Россияночка» получил награду за оригинальность и творческий подход к композиции «Камаринские выкамыры».

В статусе областного фестиваль прошел в восьмой раз. Он носит имя хореографа Александра Степановича Князева, который посвятил творческой работе более 50 лет и воспитал несколько поколений танцоров.

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