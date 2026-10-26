Набор продолжается: «БАРС-МОСКВА» ищет добровольцев
Набор в элитное добровольческое подразделение для работы с БПЛА-перехватчиками «БАРС-МОСКВА» продолжается. Добровольцы смогут обеспечивать безопасность Московского региона с помощью передовых технологий.
География: строго Москва, Московская или Калужская области.
Статус: служба не относится к участию в СВО.
Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).
Оплата
- Достойный доход и оплата на этапе обучения.
- Рядовой состав: от 220 000 рублей/месяц.
- Командный состав: от 300 000 рублей/месяц.
- 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области.
Важно: на весь период подготовки сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.
Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»
Базовые требования:
- мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет.
- группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией).
- география проживания и прописка не имеют значения.
Кандидаты в приоритете:
- с высшим или средним специальным техническим образованием.
- с опытом военной службы или участия в СВО.
- с навыками пилотирования БПЛА.
Государственная поддержка семьи
- Пособие семье при рождении ребенка.
- Ежемесячное пособие на ребенка.
- Зачисление детей в детские сады.
- Бесплатные городские детские сады.
- Бесплатное питание для детей в школах.
- Бесплатные продленка, кружки, секции.
- Бесплатная учеба в колледжах и вузах.
- Помощь и уход пожилым родителям и близким.
- Проф. обучение для супруги и детей.
- Содействие членам семьи в поиске работы.
- Психологическая помощь семье.
- Помощь в оформлении выплат, мер поддержки.
- Помощь по юридическим вопросам.
- Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Дополнительная информация
Ограничениями для поступления являются наличие:
- неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия.
- тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией).
- алкогольной, наркотической или иной зависимости.
Подробности можно узнать по телефону +7 499 556-65-66, почте info@kontraktmo.ru, через боты в Telegram @bars_mo_bot и МАКС max.ru/bars_mo_bot.
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