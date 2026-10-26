Набор продолжается: «БАРС-МОСКВА» ищет добровольцев

сегодня в 18:03

Набор в элитное добровольческое подразделение для работы с БПЛА-перехватчиками «БАРС-МОСКВА» продолжается. Добровольцы смогут обеспечивать безопасность Московского региона с помощью передовых технологий.

География: строго Москва, Московская или Калужская области.



Статус: служба не относится к участию в СВО.



Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).

Оплата

Достойный доход и оплата на этапе обучения.

Рядовой состав: от 220 000 рублей/месяц.

Командный состав: от 300 000 рублей/месяц.

30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области.

Важно: на весь период подготовки сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.

Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»

Базовые требования:

мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет.

группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией).

география проживания и прописка не имеют значения.

Кандидаты в приоритете:

с высшим или средним специальным техническим образованием.

с опытом военной службы или участия в СВО.

с навыками пилотирования БПЛА.

Государственная поддержка семьи

Пособие семье при рождении ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка.

Зачисление детей в детские сады.

Бесплатные городские детские сады.

Бесплатное питание для детей в школах.

Бесплатные продленка, кружки, секции.

Бесплатная учеба в колледжах и вузах.

Помощь и уход пожилым родителям и близким.

Проф. обучение для супруги и детей.

Содействие членам семьи в поиске работы.

Психологическая помощь семье.

Помощь в оформлении выплат, мер поддержки.

Помощь по юридическим вопросам.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительная информация

Ограничениями для поступления являются наличие:

неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия.

тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией).

алкогольной, наркотической или иной зависимости.

Подробности можно узнать по телефону +7 499 556-65-66, почте info@kontraktmo.ru, через боты в Telegram @bars_mo_bot и МАКС max.ru/bars_mo_bot.

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