«Услышал русскую речь»: туристку из Минска избили в Грузии

Туристка из Белоруссии подверглась нападению на вокзале в Грузии. Девушка считает, что ее избили за русскую речь, сообщает SHOT .

По словам Александры, она вместе с подругой находилась на вокзале в Тбилиси, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина ни с того ни с сего проявил агрессию и сразу же ударил девушку.

По словам Александры, он сделал это, услышав русскую речь. После нападения туристка обратилась в полицию. Местные правоохранители задержали агрессора.

Тот в отделе начал рассказывать другую версию. По словам мужчины, якобы он сначала хотел познакомиться с Александрой, но она грубо его отшила. Из-за этого он ее и ударил.

Александра уверяет, что мужчина вовсе не хотел с ней познакомиться. Полиция проверила обстоятельства и направила дело в суд. Жительницу Белоруссии и ее подругу при этом не стали обязывать оставаться в Грузии на время разбирательств.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.