USD
Доллар США
80,49
-0.06 %
EUR
Евро
90,09
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,22
-0.11 %

«Услышал русскую речь»: туристку из Минска избили в Грузии

Происшествия

Туристка из Белоруссии подверглась нападению на вокзале в Грузии. Девушка считает, что ее избили за русскую речь, сообщает SHOT.

По словам Александры, она вместе с подругой находилась на вокзале в Тбилиси, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина ни с того ни с сего проявил агрессию и сразу же ударил девушку.

По словам Александры, он сделал это, услышав русскую речь. После нападения туристка обратилась в полицию. Местные правоохранители задержали агрессора.

Тот в отделе начал рассказывать другую версию. По словам мужчины, якобы он сначала хотел познакомиться с Александрой, но она грубо его отшила. Из-за этого он ее и ударил.

Александра уверяет, что мужчина вовсе не хотел с ней познакомиться. Полиция проверила обстоятельства и направила дело в суд. Жительницу Белоруссии и ее подругу при этом не стали обязывать оставаться в Грузии на время разбирательств.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.