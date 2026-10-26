В Швейцарии глыба льда весом 250 тыс тонн угрожает стереть с лица земли деревню

В швейцарских Альпах над горной деревней Ранда нависла гигантская ледяная глыба весом 250 тыс. тонн. Она медленно сползает вниз по склону и грозит вызвать разрушительную лавину, сообщает Bild .

Опасный массив льда откололся на восточном висячем леднике горы Вайсхорн высотой 4505 метров в кантоне Вале. Непосредственная угроза нависла над небольшим населенным пунктом, в котором живут 450 человек. Он расположен приблизительно в 9 километрах от знаменитого курорта Церматт.

Власти и специалисты ведут непрерывное наблюдение за объектом. Еще в августе на леднике зафиксировали резкое ускорение движения, после чего уровень опасности повысили до третьего из четырех возможных.

В окрестностях деревни заблаговременно обозначили запретные зоны, куда вход категорически воспрещен. Местный муниципалитет на протяжении нескольких недель предупреждает жителей на официальном сайте о высокой вероятности обвалов льда в пределах опасного сектора.

В случае неизбежности непосредственного схода будет активирован максимальный, четвертый уровень угрозы. Он предусматривает срочную эвакуацию населения.

Инженер по природным рискам кантона Вале Норберт Карлен в комментарии изданию Walliser Bote подчеркнул, что ледовый массив сохраняет непрерывную динамику и в настоящее время смещается в направлении долины со скоростью до 20 сантиметров в сутки. Ситуацию осложняют ожидаемые снегопады.

На более пологом плато ледника Бисглетчер, находящемся прямо под сползающей глыбой, в ближайшие недели может выпасть метр и более свежего снега. Если он сорвется, то увлечет за собой накопленные снежные пласты, что приведет к катастрофическим последствиям.

Швейцарская газета Blick приводит слова эксперта по противолавинной защите Института исследования снега и лавин Штефана Маргрета. Он сказал, что наиболее опасный сценарий развернется, если сход ледяной массы произойдет на фоне высокого уровня общей лавиноопасности.

В таком случае лавина не просто наберет колоссальную массу, но и устремится в долину с огромной разрушительной энергией на максимальную дистанцию, провоцируя цепную реакцию и новые обвалы. При стабильном снежном покрове и низкой базовой опасности масштаб вторичных процессов оказался бы существенно ниже.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.